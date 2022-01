Un dialogo tra sordi in un clima di tensione altissima, come non accadeva da decenni. Prosegue, ma senza risultati concreti, il dialogo tra la Russia da una parte e i partner della NATO e dell’OSCE dall’altra, incentrato sulla crisi dell’Ucraina. In una settimana costellata di riunioni d’emergenza per scongiurare un’escalation militare nel Donbass, la diplomazia è tornata al lavoro, i eri a Vienna, nell’ambito del Consiglio permanente dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Obiettivo: cercare soluzioni per evitareche la guerra in Ucraina possa davvero detonare, dato che lungo lo stesso confine ucraino il Cremlino - già da settimane ormai - ha dislocato oltre 100 mila soldati in assetto di guerra, un arsenale di sofisticate armi terrestri nonché e velivoli da combattimento...