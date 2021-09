La lava espulsa dal complesso vulcanico Cumbre Vieja continua a muoversi «molto lentamente» ma «inesorabilmente» verso la costa occidentale dell’isola di La Palma (Canarie) e «non si può fare nulla» per fermarla. Lo ha affermato il presidente regionale Ángel Víctor Torres, mentre una delle colate fuoriuscite dal vulcano Cumbre Vieja si sta addentrando nella località di Todoque, dove ha già distrutto diversi edifici nonostante i vigili del fuoco abbiano tentato di deviare il suo corso.

«Né barriere, né fossati, né parapetti la possono fermare», ha affermato Torres in conferenza stampa. «A La Palma si stanno vivendo sensazioni di angoscia e dolore», ha aggiunto.

Per quanto riguarda l’eventualità che la lava entri in contatto con il mare, possibile fenomeno naturale su cui si è creata grande aspettativa mediatica nelle ultime 48 ore, il direttore del piano speciale messo a punto per gestire l’emergenza vulcanica sull’isola, Miguel Ángel Morcuende, ha affermato che «non è sicuro» che avvenga, visto che il materiale vulcanico avanza lentamente.