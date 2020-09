«Le leadership le decidono i cittadini e la Lega è il primo partito in questo Paese e il primo partito del centrodestra sostanzialmente in tutte le Regioni in cui si è votato. Le leadership non si decidono a tavola, le dicono gli elettori con il voto». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo alla domanda se c’è un problema di leadership del centrodestra durante la conferenza stampa dopo voto in via Bellerio a Milano, sede della Lega.