Sale di tono la sfida del Regno Unito all’UE alla vigilia della ripresa dei negoziati sul dopo Brexit, in stallo da tempo. Dopo l’anticipazione dell’intervento con cui il premier britannico Boris Johnson ha deciso oggi di formalizzare una sorta di ultimatum a Bruxelles - indicando la data del 15 ottobre come limite per raggiungere un’intesa di libero scambio o altrimenti prepararsi a un no deal di fatto sul «modello australiano» che il premier Tory dice di non temere - il Governo britannico ha oggi fatto sapere di voler tenere di riserva anche un disegno di legge nazionale studiato per concedere al parlamento di Westminster il potere di aggirare alcuni punti dell’accordo di divorzio già sottoscritto l’anno scorso con Bruxelles.

L’iniziativa, anticipata dal Financial Times, è stata ridimensionata, ma non smentita da Downing Street, secondo cui la proposta è per ora «in stand-by». E l’esecutivo si riserva di sottoporla al parlamento, dove ha una larga maggioranza, solo ove si rendesse necessario affrontare conseguenze specifiche di una mancata intesa negoziale sulla relazioni future.

La legge rivendicherebbe comunque sulla carta a Londra di non predisporre i controlli sulle merci in arrivo dall’Irlanda del Nord, impegno che l’Ue ha preteso per assicurare il mantenimento del confine aperto fra Dublino e Belfast nel rispetto del trattato di pace del 1998; nonché di annullare alcune rassicurazioni date al momento del divorzio in materia di limitazione degli aiuti di Stato in economia.

Si tratta di punti molto delicati che hanno già suscitato reazioni. Il negoziatore europeo Michel Barnier, in arrivo a Londra per il via da domani ai nuovi colloqui con l’omologo britannico David Frost, ha ammonito che gli impegni già concordati devono essere «tutti rispettati». Mentre l’opposizione laburista, quella indipendentista scozzese e i partiti repubblicani e moderati nordirlandesi hanno denunciato ogni potenziale revisione unilaterale dei patti con l’Ue come «un tradimento» delle rassicurazioni date nei mesi scorsi dallo stesso Johnson. Oltre che come un atto destinato potenzialmente a sabotare il negoziato e i rapporti post Brexit coi 27.

