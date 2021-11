«La legge Stop Soros viola il diritto europeo»

Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue pronunciandosi sul ricorso di Bruxelles contro il pacchetto di misure adottate nel 2018 dal governo di Viktor Orban per colpire l’immigrazione irregolare e le ong impegnate nelle attività di supporto ai migranti.

Secondo la Corte, «la configurazione come reato» di queste attività «è in contrasto con l’esercizio dei diritti garantiti dal legislatore dell’Unione in materia di sostegno ai richiedenti protezione internazionale».