Ha postato una foto di Silvia Romano e sotto ha scritto «impiccatela»: autore del gesto è un consigliere comunale italiano di Asolo, in provincia di Treviso, Nico Basso. Un post su Facebook che Basso ha poi cancellato, ma che era accompagnato da altri messaggi di odio, volgarità e offese alla cooperante italiana liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia. Anche un altro uomo politico, il consigliere regionale della Lega e sindaco di Ovindoli (L’Aquila) Simone Angelosante ha fatto esternazioni di pessimo gusto. Sotto ad un post del PD raffigurante la giovane ha infatti commentato: «Avete mai sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS?». Questi sono solo alcuni degli esempi di quanto sta circolando in rete in questi giorni, dove proliferano oggi più che mai commenti di dubbia dignità esternati sia da personaggi noti sia da persone comuni.

Tra avvio di indagini e fake news

Rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata in Somalia sabato scorso, la 24.enne Silvia Romano, già dal suo arrivo in Italia avvenuto domenica, è diventata il fulcro di una campagna di odio che non si era vista da tempo e che sta oscurando la felicità provata da molti italiani per la sua liberazione. Per questo la Prefettura di Milano, città in cui lei vive e dove ieri è rientrata dopo una notte a Roma, sta valutando misure di protezione e il palazzo del Casoretto in cui abita è già sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine. Il responsabile dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili ha infatti avviato un’indagine per gli insulti sui social e le minacce (anche di morte, con tanto di volantini appesi vicino a casa) rivolti alla 24.enne. Offese che girano intorno ai temi più banalizzabili e che talvolta si basano su notizie false, in particolare: la conversione all’islam (ammessa dalla ragazza e maturata nei lunghi mesi di prigionia), il riscatto pagato dallo Stato per la sua liberazione, un’ipotetica gravidanza e il matrimonio con uno degli aguzzini. Queste ultime smentite entrambe. L’ipotesi di reato, contro ignoti, è di minacce aggravate.

Si pensa ad una scorta?

Ora che Silvia è a casa, le autorità non sono del tutto certe che sia al sicuro. Quattro auto dei carabinieri presidiano in modo fisso l’abitazione nella quale è rientrata la cooperante milanese e in cui vive con la madre. Ma si starebbe valutando anche qualche ulteriore tipo di tutela, fissa o mobile, da assegnare alla ragazza. Ne riferisce il Corriere.it citando fonti delle forze dell’ordine. Anche don Enrico Parazzoli, parroco della vicina chiesa di San Materno, è stato attaccato per la sua scelta di suonare le campane a festa quando la giovane è stata liberata e quando è sbarcata a Roma: «Mi hanno detto che ho trasformato il campanile in minareto, ho ricevuto qualche critica dai parrocchiani e dagli amici. Il problema è che la gente non pensa, semplifica e questo non è compatibile con la complessità del mondo».

«Gli insulti non sono argomenti»

Appena riconquistata la libertà, Silvia Romano si è quindi scontrata con un problema di portata sicuramente differente rispetto a quelli avuti in un anno e mezzo di prigionia, ma che sta tuttavia tenendo banco in tutta Italia. Volti noti e meno noti e alcuni addirittura senza volto, muniti solo del nickname, si stanno arrogando il diritto di sapere cosa sia successo, come la giovane abbia trascorso giorni e mesi da reclusa e se quella libertà sia effettivamente meritata.

«Gli insulti non sono argomenti», ha scritto la social media manager del Corriere della Sera Federica Seneghini rispondendo alle accuse di censura rivolte al portale da chi si è visto cancellare un’ingiuria. Seneghini ha quindi comunicato anche la decisione di disattivare i commenti sui social, perfino sulla piattaforma Instagram, «quella dei buoni sentimenti», ha spiegato riferendosi alla minore inclinazione alla polemica che si riscontra solitamente sul social dedicato alle fotografie rispetto a Facebook. «Si scrive in rete quello che si avrebbe il coraggio di dire in faccia. È il punto uno del Manifesto di Parole Ostili ed è quello che dovremmo tenere a mente sempre (...). Non era mai successo, ma siamo stati costretti a farlo (disattivare la possibilità di esprimersi sotto i post, ndr). La mole di commenti era tale che non riuscivamo a intervenire manualmente cancellandoli uno a uno o rispondendo, come facciamo sempre», ha spiegato ancora la responsabile.

Una valutazione che, con le dovute proporzioni, abbiamo talvolta dovuto fare nel nostro piccolo anche noi a causa di alcuni commenti inappropriati sulla pagina Facebook del Corriere del Ticino. Pur incoraggiando un dibattito corretto, quello che effettivamente c’è nella maggior parte delle occasioni, ce ne sono state alcune altre in cui, proprio per garantire la libertà di espressione di tutti, siamo stati costretti a filtrare commenti irrispettosi o offensivi: quando un’opinione si trasforma in mero veicolo di odio, diventa inaccettabile. Soprattutto se dispensata da dietro uno schermo, con la convinzione di poter scrivere qualsiasi cosa.

