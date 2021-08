Mentre San Gallo valuta di estendere il pass sanitario a bar, ristoranti e ospedali, in Francia e Italia proseguono le proteste al grido di libertà, libertà: un concetto che la pandemia ha portato al centro del dibattito politico ma che di volta in volta sembra piegarsi alle necessità di chi la invoca. Ma qual è il volto della libertà? Ne abbiamo parlato con la filosofa e professoressa Roberta De Monticelli.

Professoressa De Monticelli, di questi tempi sembra che il concetto di libertà sia entrato prepotentemente nelle discussioni politiche, in particolare in relazione all’impiego del Green Pass. Spesso, però, la discussione procede per slogan, chi appellandosi ad una «libertà individuale sacra e inviolabile», chi invece facendo riferimento ad una libertà che trova un suo ordine e un suo compimento...