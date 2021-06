A Berlino mercoledì si è tenuta la seconda Conferenza di pace sulla Libia nella quale è stato sollecitato il ritiro di tutte le forze mercenarie e straniere dal Paese. Sulla difficile situazione in Libia abbiamo sentito Silvia Colombo, esperta in materia dell’IAI di Roma.

Regge il cessate il fuoco in Libia?«Sì, il quadro politico e di sicurezza in Libia è profondamente cambiato. Dopo la sconfitta del generale Haftar, grazie all’intervento militare turco, si è giunti al cessate il fuoco permanente del 23 ottobre e all’avvio di un dialogo tra le varie forze libiche. Per cui il cessate il fuoco sta tenendo nel suo impianto generale, però la situazione è precaria a causa di alcune sacche di insicurezza e della continua lotta armata in alcune parti del Paese. Fenomeni legati alla competizione politica...