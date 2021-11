Nel caos dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia è diventata un hub per decine di migliaia di migranti che cercano di raggiungere l’Europa via mare. Intercettati dalla marina libica in acque internazionali prima di raggiungere le coste italiane, i migranti vengono riportati con la forza in Libia e poi detenuti in condizioni deplorevoli, spesso denunciate da ONG e dalle organizzazioni dell’ONU. Il dipartimento per la lotta alle migrazioni clandestine del ministero dell’Interno dovrà garantire «il monitoraggio delle cure di questi migranti e delle procedure necessarie per il loro rimpatrio nei propri Paesi», si legge ancora nel comunicato. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha recentemente rilanciato un programma per il ritorno volontario di migranti, richiedenti asilo e rifugiati bloccati in Libia attraverso voli umanitari dopo una sospensione di quasi due anni.