«Sembra di rivivere l’incubo di un anno fa, e proprio in un’estate che si preannuncia magica per il nostro territorio, per presenze turistiche e lavoro». Poche parole, quelle del governatore della Liguria Giovanni Toti, che riassumono l’insostenibile situazione venutasi a creare sulle autostrade di ponente e levante tra restringimenti improvvisi, salti di corsia, deviazioni e blocchi. Tutto nasce dall’esigenza di mettere in sicurezza gallerie e viadotti, dove sono stati aperti una ventina di cantieri. Ma il rischio è quello di paralizzare una Regione famosa per essere uno snodo nazionale di commerci terrestri e marittimi, oltre a essere anche un’ambita meta vacanziera. Basta prendere la Milano-Genova per capire a cosa si va incontro.