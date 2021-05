Da martedì «è vietato a tutti i voli da o verso gli aeroporti lituani di attraversare lo spazio aereo bielorusso», ha detto il ministro dei trasporti Marius Skuodis in una riunione del governo il giorno dopo l’intervento della Bielorussia che ha costretto un aereo diretto a Vilnius ad atterrare e ha arrestato un giornalista a bordo.

Azione simile in Lettonia

La compagnia aerea lettone Air Baltic in futuro non sorvolerà il territorio della Bielorussia: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti lettone Talis Linkaits, ripreso dalla testata online Meduza. Il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics ha a sua volta dichiarato che bisognerebbe introdurre divieti per gli aerei bielorussi nello spazio aereo della Lettonia e introdurre sanzioni nel settore aereo contro la Bielorussia.