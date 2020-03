Quindici giorni di coprifuoco assoluto in Lombardia, con la chiusura di uffici e i negozi, tranne quelli che vendono generi alimentari. È l’idea che sta valutando la regione Lombardia, anticipata in una trasmissione su Rai 1 dall’assessore al Welfare Giulio Gallera.

«Noi avevamo già chiesto di chiudere tutte le attività commerciali, perché se io esco per andare a lavorare non posso fermarmi a fare shopping. Ma forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più le misure. Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare la diffusione del virus, lo dicono gli esperti. Perché noi altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l’Italia», ha aggiunto Gallera.