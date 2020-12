Il passaggio della Lombardia a zona gialla «dovrebbe essere automatico se i numeri continueranno così nei prossimi giorni»: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa aggiungendo che «dovremmo entrare in zona gialla dall’11 dicembre». Il passaggio dovrà essere ratificato da una ordinanza firmata dal ministro italiano della Salute Roberto Speranza.

Lo stesso Fontana, in un’intervista che andrà in onda questa sera su Telelombardia, ha dichiarato di ritenere «assolutamente inaccettabile» il fatto di «non potersi spostare di comune in comune il giorno di Natale e Santo Stefano». A suo dire, ciò «non tiene conto della realtà lombarda. Sono cose che vanno nella direzione di una segregazione dei nostri cittadini, soprattutto degli anziani che rischiano di dover trascorrere le feste da soli».