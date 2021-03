Anche per questo fine settimana sono stati disposti dei provvedimenti specifici in centro città a Como e nell’area verso il lago per evitare assembramenti e ridurre il più possibile il rischio di contagio. I provvedimenti sono stati presi anche in considerazione delle ulteriori disposizioni degli enti superiori in seguito al rapido peggioramento della situazione epidemiologica e della diffusione delle varianti, che stanno coinvolgendo sempre di più i giovani.

Per quanto riguarda i sensi unici pedonali: lungo il percorso a quadrilatero composto da via Vittorio Emanuele II (tratto da via Indipendenza a piazza Duomo), via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (tratto da via Boldoni a via Indipendenza) e via Indipendenza (tratto da via Luini a via Vittorio Emanuele) i pedoni dovranno circolare unicamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso contrario). Nelle medesime strade è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli, nonché l’utilizzo di acceleratori di andatura (monopattini), fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno. I veicoli a motore autorizzati ad accedere ai parcheggi privati insistenti nell’area indicata potranno accedere e sostare nell’area alberata di piazza Roma.