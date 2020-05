Ci sarà da aspettare. In Lombardia molto probabilmente più che nel resto d’Italia. Le previsioni dell’Istituto superiore di sanità, tramite l’ente nazionale che monitora sulla salute nelle Regioni italiane, sono una doccia gelata per i lombardi: la Regione di confine, e in particolare l’area di Milano, sarà l’ultima a raggiungere il cosiddetto «contagio zero». Secondo le proiezioni riportate da «MilanoToday», il primo giorno in cui non si avranno più nuovi contagi dovrebbe cadere dopo il 28 giugno, ma più verosimilmente verso il 15 agosto: «La situazione in Lombardia merita ancora particolare attenzione perché la diminuzione dei contagi procede con estrema lentezza, tanto che secondo le nostre proiezioni dovrà aspettare almeno la metà di agosto per azzerare i contagi», hanno constato il professor Walter Ricciardi, direttore dell’osservatorio, e Alessando Solipaca, direttore scientifico dell’ente.