Da zona arancione a rossa. A lanciare l'allarme di è stato ancora una volta il governatore Attilio Fontana. «La scorsa settimana l’RT si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri - ha spiegato il presidente della Lombardia - ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa». «Mi auguro che questi numeri si invertano» ha aggiunto, ma «stiamo peggiorando in tutti i parametri». Con 13.356 tamponi effettuati, sono 1.431 i nuovi casi registrati nella Regione, una percentuale del 10.7%, in calo rispetto a domenica, quando era del 13%, ma con un numero totale di 3.984 ricoverati. Se la Lombardia diventa rossa chiudono anche le scuole, superiori e dei due ultimi anni delle medie. In giornata intanto sotto il palazzo della Regione i ristoratori si sono uniti agli studenti in segno di protesta contro le chiusure.