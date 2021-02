Il coronavirus ha accelerato la corsa per conquistare telelavoratori e «nomadi digitali». L’impennata di remote workers registrata durante la pandemia, legata alle necessità di distanziamento sociale, non è infatti destinata a rientrare una volta terminata l’emergenza. Secondo una ricerca Gartner, l’80% delle imprese permetterà un lavoro a distanza almeno parziale anche dopo la fine del contagio, mentre il 78% dei 669 amministratori delegati interpellati da PwC conferma che il remote working resterà anche nel lungo periodo.

Logico dunque che molti Stati stiano affilando le armi per conquistare a suon di agevolazioni fiscali i telelavoratori sganciati dalla presenza fisica in azienda o gli imprenditori digitali. È una «guerra dei visti» a tutto campo nella quale anche Paesi del Mediterraneo come...