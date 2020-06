«Voglio giustizia per George. Voglio giustizia per George perché era buono». Lo afferma Roxie Washington, la madre della figlia di George Floyd, nella sua prima conferenza stampa.

Accompagnata da Gianna, la figlia di 6 anni di George, Roxie Washington dice: «Lo hanno strappato a lei. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. Gianna non ha un padre. George non la vedrà mai crescere, laurearsi e non l’accompagnerà mai all’altare».