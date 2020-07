«Per le persone che hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio ed entrano in Svizzera vige l’obbligo di quarantena». È il caso di ripetere insomma quanto deciso dal Consiglio federale lo scorso 1. luglio. Un obbligo entrato in vigore lunedì, che coinvolge anche chi rientra dalla Serbia, uno dei Paesi considerati più caldi - non il solo, è anzi in buonissima compagnia, basti citare Brasile, Stati Uniti e Svezia -, in questo particolare momento, sul fronte del coronavirus.

La scorsa settimana era stata la stessa Comunità serba in Ticino, per voce del proprio rappresentante Vladimir Miletic, a consigliare ai potenziali viaggiatori di annullare o posticipare eventuali viaggi in Serbia. «Se non sarà possibile annullare gli spostamenti verso la Serbia, invitiamo tutte le persone a seguire rigorosamente le misure di protezione indicate in modo da non mettere in pericolo altre persone», si leggeva nel comunicato. Lo stesso Miletic oggi spiega: «Qualcuno ha capito il messaggio, altri no. Non era un divieto da parte nostra ad andare in Serbia. Non era questo l’intento ». In tutti i casi, molti hanno effettivamente rinunciato al viaggio già programmato - magari posticipandolo -, «la maggioranza». Anche perché, come fa notare sempre Miletic, alcuni non se la sono sentita di affrontare la perdita di guadagno legata alla successiva quarantena.