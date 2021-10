L’Isis ha rivendicato con un comunicato l’attacco di ieri in una moschea in Afghanistan . Nell’attentato, avvenuto a Kandahar, sono rimaste uccise almeno 41 persone e oltre 70 ferite.

In un comunicato pubblicato su Telegram, i jihadisti hanno scritto che due kamikaze si sono fatti esplodere in due distinti attacchi in parti diverse della moschea, mentre i fedeli stavano pregando. «Il primo attentatore - si legge - ha fatto deflagrare la sua cintura esplosiva nella sala della moschea, il secondo nella zona centrale dell’edificio».