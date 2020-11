(In aggiornamento) - Iniziano a trapelare le prime notizie sull’attentatore ucciso dalla polizia dopo l’attacco della scorsa notte a Vienna. Gli attentatori hanno colpito vicino alla sinagoga e in altri cinque punti del centro città. All’alba il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer, ha rivelato la matrice islamista degli attacchi, sottolineando che l’uomo era un «simpatizzante» dell’ISIS. E con il passare delle ore i media hanno dato corpo a questo scenario indicando che l’uomo era un giovane viennese di origini albanesi della Macedonia del Nord. Secondo il responsabile della rivista austriaca Falter, Florian Klenk, si chiamava «Kurtin S.» era «nato nel 2000 a Vienna, dove era cresciuto». Il giovane, ha aggiunto, era noto ai servizi di sicurezza antiterrorismo (Bvt) per essere stato uno dei 90 islamisti austriaci che hanno cercato di recarsi in Siria. Secondo altri media austriaci poco prima di entrare in azione l’uomo aveva prestato giuramento di fedeltà al nuovo leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Per il momento, però, gli attacchi non sono stati rivendicati mentre il quotidiano tedesco Bild riferisce che avrebbe postato sui social il suo intento ieri.