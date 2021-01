USA 2020

Finale da cardiopalma in Georgia che decide gli equilibri dell’amministrazione Biden: il candidato dem Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in uno dei due ballottaggi, confermata anche da una proiezione della CNN - Mike Pence confida a Trump di «non avere i poteri per ribaltare il voto» - Il tycoon evoca il sospetto di nuovi brogli