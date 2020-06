Questa mattina alle 6.20 la Mare Jonio ha soccorso 43 persone, tra cui donne e minori, a circa 40 miglia a Nord di Zuara, in Libia. «Erano a bordo di un’imbarcazione piena d’acqua e sovraccarica, a rischio di affondare».

Tra le persone soccorse ci sono due donne e 17 minori non accompagnati. I migranti salvati, provenienti da diversi paesi africani e asiatici, si trovavano a bordo di un’imbarcazione di vetroresina alla deriva a Nord di Zuara, in acque internazionali ma in zona Sar libica, quindi a rischio di intercettazione e cattura da parte delle milizie libiche.