Il Regno Unito entrerà in un periodo senza restrizioni legate al coronavirus in cui i cittadini decideranno autonomamente se indossare o meno le mascherine. Lo ha affermato il ministro delle aree urbane e delle comunità locali Robert Jenrick, aggiungendo che lui stesso avrebbe fatto a meno della protezione.

Jenrick ha ammesso che i contagi potrebbero continuare ad aumentare in modo significativo, con la fine delle restrizioni, ma allo stesso tempo, ha affermato, «dobbiamo passare in una fase diversa in cui imparare a convivere con il virus, prendendo precauzioni e assumendoci la responsabilità personale in quanto individui», perché «lo Stato non ci dirà cosa fare», ha spiegato, riferendosi alla scelta individuale di indossare le mascherine.