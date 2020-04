«Sì, c’è l’ipotesi di riaprire a maggio». Ma senza entusiasmo, aggiunge Raphael Bruschi o, come lo chiamano per i vicoli di Trastevere, Don Raffaè. «È solo uno dei tanti nomignoli che mi hanno dato» spiega il ticinese, 37 anni, originario di Porza ma oramai romano d’adozione. «Arrivai a Roma a 26 anni, prima invece scelsi Firenze. Ora parlo romanesco e manco me ne accorgo, ma è colpa di mia moglie. È brasiliana, d’accordo, ma si è trasferita qui che aveva dieci anni». Raphael gestisce due locali nella capitale italiana. Entrambi «al di là del Tevere». La possibile riapertura di bar e ristoranti, di per sé, è una buona notizia per lui e per l’intero settore, asfissiato dal coronavirus. «Il problema è che per garantire il distanziamento sociale verranno rivisti i piani di massima occupabilità» prosegue. «Tradotto, se prima in un mio ristorante facevo sessanta coperti un domani rischio di poterne fare al massimo venti. E come li paghi, poi, gli affitti? Lo Stato non è intervenuto, noi siamo riusciti a dilazionare marzo, aprile e maggio ma dilazionare significa comunque pagare. Tanti esercenti si sono già riuniti e spingono per non riaprire, non a queste condizioni. Il rischio è che molti finiscano gambe all’aria e, di riflesso, che la mafia e gli speculatori si impossessino delle licenze di esercente».

Un vicolo caratteristico di Trastevere. © EPA/Riccardo Antimiani

Lo Stato? C’è e non c’è

Insomma, la situazione non è delle più rosee. «I cuscinetti sociali sono quelli che sono» spiega Bruschi. «Come autonomo ho avuto diritto ad un bonus di 600 euro. Non ci pago nulla. Forse il prossimo mese ne riceverò 800. Per tacere dei miei dipendenti. In un locale ne ho 16, in un altro 14. Sono tutti in cassa integrazione ma finora non hanno visto mezzo euro. La situazione è durissima. Noi, per fortuna, abbiamo qualche riserva ma sappiamo già che avremo tante spese alla riapertura. Perché poi un conto è aprire nuovamente i ristoranti, un altro è tornare a lavorare per davvero. Io proponevo musica dal vivo, avevo tavolini stretti stretti, c’era volendo riassumere assembramento. E poi lavoravo tanto con i turisti».

Raphael passa il tempo come tutti. Appena può esce con i suoi due cani per una passeggiata, oppure sistema quello che c’è da sistemare in casa. Inganna il tempo. «Questa situazione mette addosso tanta tristezza» dice. «E provo anche parecchia rabbia. Trastevere, ripeto, vive di turismo. Ma adesso non c’è nessuno». Senza considerare la mazzata delle mazzate: Euro 2020. «Avrebbe portato in città non so quanti tifosi, per noi era una manna dal cielo. Anche perché l’Italia avrebbe giocato sempre all’Olimpico. La perdita, in questo caso, è incalcolabile. E mi dicono che Roma potrebbe addirittura tirarsi indietro per il 2021». Gli aiuti, spiegava Bruschi, ci sarebbero. «La Regione Lazio prevede un prestito fino a 10 mila euro ma solo per chi ha un massimo di nove dipendenti. Lo Stato dà soldi fino al 25% dell’utile. Ma io preferisco spendere quello che abbiamo guadagnato piuttosto che indebitarmi».

Roma, oramai deserta, è una città che Raphael stenta a riconoscere. «Ho amici albergatori. Loro, questa crisi, l’hanno avvertita prima degli altri nella misura in cui hanno ricevuto disdette per aprile già a fine gennaio, inizio febbraio. Parliamo dell’80-90% in meno. A Trastevere si faceva vita da paese, ci conosciamo tutti del resto. Ma, sebbene il Lazio a livello di contagi non sia messo malissimo, adesso c’è paura. Soprattutto, ti chiedi: quando finirà? Quando tornerà tutto come prima? E i turisti, ripopoleranno la città? Di treni praticamente non ce ne sono più. Uno al giorno da e per Milano. È un disastro».

L’idea di un terzo locale

Un disastro che, inevitabilmente, si rifletterà sul futuro. Bruschi aveva intenzione di allargarsi e prendere la gerenza di un terzo locale. «A Roma o a Maiorca, stavamo studiando i vari dossier. Ora però è dura. Addirittura, se per assurdo arrivasse qualcuno a farmi un’offerta per la licenza del mio secondo locale, in piazza Trilussa, penso che accetterei». In tempi normali, una licenza a Trastevere vale fra i 150 e i 200 mila euro. Ma adesso? «Adesso veniamo da mesi terribili. Ci siamo giocati Pasqua, Pasquetta, ci giocheremo il 1. maggio. E non avremo gli Europei. Con un giorno come Pasqua, ad esempio, ci pagavi l’affitto per un mese».

