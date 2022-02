Quella in Ucraina è una guerra combattuta prevalentemente a terra, in modo convenzionale. Così è stato in tempi recenti anche in Afghanistan, in Siria e in tutti i teatri bellici post Seconda guerra mondiale. L’allerta del sistema difensivo nucleare russo, ordinata dal presidente Vladimir Putin, non è quindi da intendersi come una mossa militare bensì politica. Ne è convinto il giornalista esperto di strategia militare e direttore della rivista Analisi difesa, Gianandrea Gaiani. «L’annuncio di Putin non significa che la Russia è pronta a lanciare una testata nucleare in Ucraina. È una mossa che avrebbe un senso strategico solo se la NATO intervenisse da ovest a sostegno dell’esercito di Kiev».

Secondo Gaiani vi è una ragione più politica dietro questa affermazione: Putin vuole “blindare” i...