Le autorità ospedaliere di Bayannur avevano segnalato sabato per la prima volta il sospetto di infezione ai funzionari della municipalità, facendo scattare già domenica il rialzo a 3 del livello di allerta sulla prevenzione della peste, il secondo più basso in un sistema a 4 livelli, domenica. I medici hanno confermato martedì in via ufficiale il caso come peste bubbonica: il paziente è stato isolato e curato in ospedale, ed è al momento in condizioni stabili, ha riportato la Xinhua.