La mutazione del virus isola la Gran Bretagna più che mai

Per questo il Governo di Boris Johnson ha imposto un nuovo, più severo lockdown nella capitale e in gran parte dell’Inghilterra, che resterà in vigore anche durante le feste di Natale. Il premier britannico sabato pomeriggio ha dovuto fare un’inversione di marcia e annullare il previsto allentamento delle restrizioni intorno a Natale. La capitale e il sud-est dell’Inghilterra sono state piazzate in «allarme rosso», con la chiusura immediata di tutti i negozi non essenziali e il divieto di viaggiare se non per ragioni di lavoro o di salute.