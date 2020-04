La partenza della missione chiamata Demo-2 è in programma dalla base di Cape Canaveral in Florida, e l’arrivo dei due astronauti sulla stazione orbitale porterà a cinque il numero dei membri dell’equipaggio.

Per garantire la partenza della missione, nonostante la pandemia da Covid-19, la Nasa ha messo a punto un piano specifico: «molte persone sono in telelavoro e tutti coloro che sono impegnati nella missione stanno praticando il distanziamento sociale e indossano dispositivi di protezione individuale», ha detto Bridenstine.

Inoltre, ha aggiunto, nei casi in cui non si può evitare di far lavorare il personale nella stessa stanza «abbiamo modificato i turni in modo da ridurre al minimo il numero delle persone che devono stare assieme».