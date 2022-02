I leader dei paesi aderenti alla Nato si riuniranno domani in videoconferenza per fare il punto della situazione sull’attacco della Russia all’Ucraina. Lo si apprende da fonti dell’Alleanza atlantica.

Intanto nelle conclusioni della riunione urgente degli ambasciatori della Nato tenuta stamattina si legge che «le azioni della Russia pongono una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica e avranno conseguenze geo-strategiche. Oggi abbiamo tenuto consultazioni nell’ambito dell’articolo 4 del Trattato e abbiamo deciso di prendere ulteriori passi per rafforzare la difesa dell’Alleanza. Le nostre misure resteranno preventive e proporzionate».

Nel corso della riunione «è stato approvato un ulteriore dispiegamento di forze di terra, acqua e aria sul fianco sinistro dell’Alleanza. È stata anche aumentata la prontezza di risposta dei contingenti».

Nel documento del Consiglio Nord Atlantico della Nato è pure scritto che «i paesi alleati della Nato non accetteranno mai riconoscimenti illegali» da parte di Mosca. «Richiamiamo con urgenza la Russia a tornare indietro dal percorso di violenza e aggressione scelto».

In un punto stampa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha quindi spiegato che «nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe. Dopo l’invasione della Russia di un paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto». «La Russia ha chiuso le porte ad una soluzione diplomatica», ha aggiunto.

«Potremo muovere le nostre forze più velocemente» con l’attivazione dei piani di difesa. In risposta all’ammassamento militare russo stiamo già rafforzando le nostre difese. Nelle scorse settimane gli alleati nordamericani ed europei hanno mobilitato migliaia di soldati nella parte Est dell’alleanza e messo in stand-by altre truppe. Abbiamo oltre 100 jet in massima allerta che proteggono il nostro spazio aereo e oltre 120 navi alleate in mare dal Nord al Mediterraneo», ha illustrato Stoltenberg.

«I piani vanno a coprire tutta la parte orientale dell’Alleanza e danno più spazio ai nostri comandanti», ha sottolineato il segretario generale della Nato, rispondendo a chi gli ha chiesto se è la prima volta che l’Alleanza ricorre ad un piano di difesa ha risposto: «non so se posso rispondere, non so se è mai stato reso pubblico in precedenza».

«Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell’Alleanza in territorio Nato - ha proseguito Stoltenberg -. L’Ucraina è un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina».

«La Russia ha attaccato l’Ucraina, è un atto brutale di guerra. Quello che aveva detto da mesi è successo. È un momento grave per noi, la guerra è in Europa», ha ancora affermato il norvegese. «Dopo quanto accaduto oggi ci sarà una nuova Europa, una nuova realtà. Sono molto lieto del fatto che siamo tutti allineati nel parlare alla Russia e nel rispondere a questo attacco».

Stoltenberg ha quindi sostenuto che «la Russia non ci attaccherà perché siamo la più forte Alleanza della storia e siamo tutti allineati, ciò dovrebbe prevedere qualsiasi espansione della tragedia che stiamo vedendo in Ucraina». «La pace - ha proseguito - nel nostro continente è andata in frantumi. La nostra libertà è minaccia, dobbiamo rispondere e dobbiamo essere ancora più uniti, America del Nord e Europa insieme nella Nato. Proteggeremo le persone e i loro valori, la democrazia sempre prevarrà».

Il segretario generale della Nato ha poi sottolineato che «la Russia e la Nato non firmeranno accordi sulla non ulteriore espansione dell’Alleanza, i paesi alleati non scenderanno ad alcun compromesso. Noi rispettiamo le decisioni di Finlandia e Svezia se unirsi o meno. Ogni paese è libero di scegliere». Al summit di domani «avremo anche Svezia, Finlandia e UE», ha aggiunto.

