La Nuova Caledonia resta francese

Vince il «no» all’indipendenza dalla Francia nel referendum in Nuova Caledonia, l’arcipelago del Pacifico possedimento francese, in cui le urne sono chiuse da alcune ore. I contrari, secondo l’Alto Commissariato locale, hanno vinto di misura. Due anni fa, un primo referendum sullo stesso tema diede già la vittoria al «no» con il 56,7% di maggioranza.

Nell’accordo sono previsti passaggi di potere e una graduale autonomia fino all’organizzazione del referendum di autodeterminazione. Di qui l’organizzazione della consultazione del 2018, con la possibilità, prevista dalla legge, di una «rivincita» proprio per non lasciare che il destino dell’arcipelago sia deciso da un solo episodio elettorale. In questi due anni, il clima politico si è acceso fra i lealisti e il Fronte di liberazione nazionale kanako e socialista (FLNKS), che sente di poter migliorare ancora il suo score. I responsabili dei partiti si sono spaccati sul sistema elettorale, sulla data del referendum (stabilita inizialmente al 6 settembre, poi rinviata causa Covid-19) e persino sull’uso della bandiera tricolore francese per tutto il materiale di campagna ufficiale.