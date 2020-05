I francesi - con un’attenzione particolare per Parigi, che resta osservata speciale - ritrovano i bar, i bistrot, i musei, addirittura i cinema fra qualche settimana. Per non parlare di piscine, palestre e - soprattutto - parchi e giardini della capitale, di cui con un gesto polemico dopo giorni di braccio di ferro la sindaca Anne Hidalgo ha annunciato la riapertura con tanto di orari prima che parlasse Philippe.

La propagazione del virus ha rallentato su tutto il territorio tranne la regione di Parigi e due territori Oltremare, Mayotte e la Guyana. In realtà l’Ile-de-France ha zone che potrebbero colorarsi di verde ma che restano arancioni «a causa della grande popolosità della regione e della quantità di persone che si sposta ogni giorno con i trasporti pubblici». Comunque, anche la capitale dal 2 giugno riacquisterà le sue libertà - anche se in giro si vede ormai quasi la quantità abituale di persone - ma con qualche limitazione: bistrot e caffè, ad esempio, in queste prime settimane saranno autorizzati a riaprire ma i tavoli consentiti saranno soltanto quelli all’esterno dei locali. Più graduale e prudente anche la riapertura delle scuole medie e licei, che nell’Ile-de-France non sarà totale come nel resto del territorio.