Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen annuncia la rottura di ogni relazione con Israele e gli Usa, e la sospensione di tutti gli accordi all’indomani della presentazione del Piano di Trump per la pace in Medio Oriente. «Non accetterò l’annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme», ha tuonato Abu Mazen. Lo riporta l’Ansa citando l’agenzia Maan. Il leader palestinese ha poi aggiunto che l’Anp «non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele», sottolineando che «Israele non è la patria solo degli ebrei, ma anche dei musulmani e dei cristiani». Abu Mazen ha dichiarato di credere ancora nella pace, ma accusa il presidente Trump di «aver dato agli israeliani oltre il 90% delle terre palestinesi». Il presidente palestinese nel suo intervento al Cairo ha rivelato di aver informato, con due lettere, sia gli Usa sia Israele che la rottura delle relazioni riguarda anche la sicurezza.