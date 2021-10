Le autorità delle Canarie hanno revocato l’obbligo di rimanere chiusi in casa emanato ieri per circa 3.500 persone a La Palma, dove prosegue l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja.

La misura d’emergenza era stata presa dopo che la lava del vulcano ha raggiunto una zona industriale ed è scoppiato un incendio in una fabbrica di cemento che ha provocato l’esalazione di gas potenzialmente nocivi per la salute. Ora l’allarme è considerato rientrato. L’ordine di chiudersi in casa ha interessato abitanti delle aree circostanti, che si trovano nei comuni di Los Llanos de Aridane ed El Paso.