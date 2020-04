In queste ultime settimane la Cina è stata criticata da più parti per come ha gestito l’emergenza coronavirus. Gli attacchi più duri sono arrivati da Trump. Quali le conseguenze sui futuri rapporti tra Pechino e l’Occidente? Abbiamo sentito il parere di Giovanni Andornino, docente esperto di Cina dell’Università di Torino.

Nelle relazioni USA-Cina questa pandemia rischia di avere ripercussioni ancora più pesanti rispetto a quelle prodotte dalla guerra dei dazi?

«Penso di sì e credo che la ragione sia da ricercare in quello scetticismo ormai strutturale che si è manifestato da ambo le parti. Uno scetticismo rispetto ai fondamentali delle relazioni tra i due Paesi che prima si è manifestato negli Stati Uniti, ma recentemente anche da parte dell’ambasciatore cinese a Washington. Si è parlato di...