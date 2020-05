Nicola Regusci è un architetto di origini ticinesi che da oltre 20 anni vive a Barcellona, titolare di uno studio di architettura insieme ad un collega catalano. Lo abbiamo intervistato per parlare dell’impatto economico del coronavirus in Spagna, dove circa 300 mila persone hanno perso il lavoro nel primo trimestre del 2020, stando ai dati dell’Istituto nazionale di statistica spagnolo.

Architetto Regusci, l’’emergenza coronavirus come ha condizionato il suo lavoro?

«Come architetto ho il vantaggio di poter lavorare da casa. Essendo abituato a viaggiare all’estero da molti anni, ho sempre con me il computer portatile per poter gestire tutto il flusso del mio lavoro, dai programmi di disegno alla posta elettronica. Durante questi mesi di lockdown non mi sono potuto recare presso i cantieri e...