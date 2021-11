Dalla revisione è emerso che nel secondo semestre 2020 i livelli di salute mentale delle persone prese in esame erano sovrapponibili a quelli del periodo precedente alla pandemia. La nostra mente avrebbe dunque subito uno shock iniziale causato dall’allarme pandemia e dalle improvvise e severe restrizioni, ma più che di un boom di disturbi mentali correlati alla COVID-19, secondo i ricercatori, si dovrebbe parlare di una naturale reazione acuta della mente in risposta a un evento traumatico imprevisto e angosciante, a cui ha fatto seguito un periodo di adattamento psicologico e di resilienza.

Non per tutti però è stato così: i ricercatori evidenziano come l’aumento di sintomi depressivi sia stato più consistente tra coloro che avevano già in precedenza condizioni di salute generale più precarie. In questa fascia di popolazione i sintomi potrebbero essersi inoltre protratti nel tempo.