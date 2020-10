La crisi sociale causata dalla COVID negli USA pesa sullo sviluppo economico. Abbiamo intervistato Bill Rodgers, ex capo economista presso il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, sulle politiche sociali da adottare in futuro e su quanto fatto finora in tale ambito da Donald Trump. Rodgers è stato consulente per molti governatori, favorendo le riforme per lo sviluppo del lavoro.

In che modo le decisioni e le dichiarazioni di Trump hanno influenzato le questioni sociali?

«Le disuguaglianze economiche negli USA stanno crescendo dagli anni ‘80 e ci sono molte ragioni che lo spiegano: globalizzazione, immigrazione, l’implementazione delle tecnologie. Inoltre dagli anni ’80 negli USA è calata l’iscrizione ai sindacati, credo al di sotto del 10%, e i sindacati sono importanti per i lavoratori...