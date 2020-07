A fare i conti è uno studio internazionale coordinato dall’università di Sydney, pubblicato sulla rivista Plos One. Un quadro che bisognerà evitare che si ripeta, con l’eventuale comparsa di nuovi virus, predisponendo un sistema globale di monitoraggio degli animali selvatici, secondo gli esperti.

Complessivamente sono state analizzate 38 regioni nel mondo e 26 settori, traducendo i dati da 12 lingue diverse. Il settore dei trasporti e quello turistico sono stati i più colpiti, mentre a livello geografico la Cina, l’Europa e gli Stati Uniti, con effetti a cascata multipli sull’intera economia mondiale, per via della globalizzazione.

Nonostante il pericolo sempre presente di nuovi virus emergenti dagli animali, non esiste però un sistema globale di monitoraggio dei virus negli animali selvatici, che possono eventualmente passare all’uomo. Per questo va creata una rete di sorveglianza globale di monitoraggio nelle zone più calde, come i mercati di animali selvatici.