Nuova pista nell’intricata e opaca mappa che tenta di risalire alle origini della pandemia di Covid-19. A riscrivere la cronologia della diffusione del Sars-CoV-2 è la prestigiosa rivista Science, che individua in una venditrice del mercato di Wuhan la paziente zero e riaccende il dibattito sulle radici del contagio, passato alternativamente dal salto di specie alla fuga dal laboratorio della città cinese.

Analizzando una serie di informazioni provenienti dagli ospedali prima che venisse lanciato l’allarme il 30 dicembre 2019 e rilevando discrepanze tra le informazioni pubbliche disponibili, il virologo Michael Worobey, professore di Ecologia e Biologia Evolutiva alla University of Arizona, ha smontato la teoria sposata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) secondo la quale il primo ad essere infettato è stato un contabile che viveva a chilometri di distanza da Wuhan.

Grazie al ritrovamento di un’intervista video, allo studio di un caso descritto in un articolo scientifico e a una cartella clinica, lo scienziato ha ricostruito che l’uomo, 41 anni, non si è ammalato l’8 dicembre come sostenuto dall’Oms, ma solo il 16 dicembre. Risale invece all’11 dicembre l’infezione di una donna che lavorava nel Huanan Seafood Wholesale Market e a stretto giro altri casi segnalati da due ospedali e legati al mercato di animali vivi. Altri contagi ancora erano geograficamente concentrati intorno ad esso.