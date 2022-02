«Mosca, 6.15. Sono stato arrestato». Cinque parole, postate ieri all’alba su Facebook da Dimitri Androsov, cittadino russo originario di Mosca ma attivo professionalmente in Germania, che questa mattina verrà processato nella capitale per aver postato su VKontakte, la maggiore rete sociale in Russia, un invito a scendere in piazza per manifestare contro la guerra in Ucraina. Riusciamo a contattarlo via Messenger, e ci risponde con un breve messaggio vocale: «Sono stato arrestato con l’accusa di aver organizzato una protesta a Mosca in relazione alla guerra in Ucraina. Ho scritto su vari social, soprattutto su VKontakte, invitando i miei compatrioti a non tacere e a scendere in piazza». Un post che gli è costato l’arresto. «Domani andrò a processo e molto probabilmente verrò incarcerato per...