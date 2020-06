Emergono alcune novità nel caso della piccola Maddie, scomparsa nel 2007 in Portogallo. Stando al «Daily Mirror» e al «Daily Mail», il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha scritto una lettera ai genitori di Madeleine, comunicando loro che la bambina è morta. I tabloid raccontano della comunicazione ufficiale del capo della procura di Braunschweig. Nella missiva si parla di «prove concrete» contro Christian Brückner, il 43.enne tedesco già condannato per pedofilia: «Siamo vicini al dolore dei genitori, ma se rivelassimo loro maggiori dettagli ciò potrebbe compromettere l’indagine. Abbiamo prove concrete che il nostro sospettato ha ucciso Madeleine e questo significa che è morta. Ai genitori è stato detto che la polizia tedesca ha le prove della sua morte ma non abbiamo comunicato loro ulteriori dettagli».

«Non possiamo dire perché e come sappiamo che sia morta - ha aggiunto il procuratore -. È più importante essere in grado di inchiodare il colpevole che mettere le carte sul tavolo e dire ai genitori i motivi per cui riteniamo che la loro figlia sia morta. Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa. Rivelare troppo e troppo presto ostacolerebbe le indagini in corso. In Germania siamo molto riservati, non sono sicuro di come funzioni nel Regno Unito, ma qui non riveliamo niente fino a quando non formalizziamo l’accusa».

Christian Brueckner, sospettato di aver rapito e ucciso Maddie, si trova in carcere a Kiel, in Germania, dove sta scontando una pena per droga e stupro. L’uomo rimase in Algarve dal 1995 al fatale 2007, fra Lagos e Praia de Luz: proprio la località in cui Maddie scomparve dalla camera del resort in cui la mamma e il papà, Kate e Gerry McCann, l’avevano lasciata addormentata per un’uscita serale nelle vicinanze.

