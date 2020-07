La polizia ha iniziato lo sgombero della «Chop zone» di Seattle, la zona vicino al Congresso occupata dai manifestanti che protestano per l’uccisione di George Floyd. Su ordine del sindaco Jenny Durkan, gli agenti sono intervenuti all’alba e hanno cominciato a smantellare le tende dei manifestanti. Secondo alcuni media locali una decina di persone sono state tratte in arresto anche se non si sono registrati veri e propri scontri.