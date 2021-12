Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso ieri 13 civili nello Stato nordorientale del Nagaland dopo aver sparato contro un camion e successivamente aperto il fuoco sulla folla che si era radunata per protestare contro l’attacco: lo ha reso noto oggi la polizia.

«La situazione nell’intero distretto di Mon è molto tesa in questo momento - ha detto un agente di polizia del Nagaland, Sandeep M. Tamgadge -. Abbiamo 13 morti confermati, tra cui un lavoratore proveniente da un altro Stato». L’episodio è avvenuto vicino al confine con la Birmania.

Secondo la polizia i soldati hanno preparato ieri pomeriggio un’imboscata per catturare un gruppo di insorti attivi nella zona e per questo hanno sparato contro il camion uccidendo sei operai che si trovavano a bordo del mezzo e che stavano rientrando nelle loro case.

Da parte sua, l’Esercito indiano ha reso noto in un comunicato che durante lo scontro con la popolazione alcuni soldati sono rimasti feriti e uno ha perso la vita. L’Esercito ha precisato che i soldati hanno agito sulla base di informazioni di «intelligence credibili», secondo cui gli insorti erano attivi nella zona e per questo avevano organizzato l’imboscata per intercettarli. «La causa della sfortunata perdita di vite umane è oggetto di indagine ai massimi livelli e verranno prese le misure appropriate», recita la nota.