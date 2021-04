Terremoto nelle forze dell’ordine a Minneapolis dopo l’uccisione del ventenne afroamericano Daunte Wright. Si è infatti dimesso il capo della polizia del dipartimento di Brooklyn Center, quello a cui apparteneva l’agente Kim Potter, la poliziotta che ha sparato. Lo ha reso noto il sindaco del sobborgo alle porte di Minneapolis. Anche Kim Potter, la poliziotta che ha esploso il colpo fatale, si è dimessa con effetto immediato. «Ho amato ogni singolo minuto della mia carriera da poliziotta», scrive la donna nella dichiarazione con cui rompe il silenzio. «Ho servito questa comunità al meglio delle mie capacità, ma credo che le mie dimissioni immediate ora siano proprio nell’interesse della comunità, del dipartimento di polizia e dei miei colleghi». Potter, 48 anni, era una veterana in servizio nel dipartimento di Brooklyn Center, sobborgo di Minneapolis, da ben 26 anni. Secondo la tesi sostenuta dalla polizia avrebbe scambiato per errore la pistola con il taser. Subito dopo l’uccisione di Daunte Wright era stata sospesa in attesa del risultato delle indagini.