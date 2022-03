Centiniaia di migliaia di profughi ucraini sono entrati in Polonia in pochi giorni e il flusso è continuo. Come lo gestisce il Governo Morawiecki?

«Al primo marzo circa 300 mila profughi ucraini hanno fatto ingresso in Polonia dall’inizio dell’invasione russa nel loro Paese. Significa più di 50mila persone al giorno. Al momento, tuttavia, non esiste ancora un piano centrale del Governo per fornire alloggio o impiego agli ucraini che non hanno nessun parente o amico in Polonia. C’è d’aspettarsi che qualcosa venga predisposto nei prossimi giorni perché il numero di profughi diretti in Polonia dall’Ucraina potrebbe superare il milione di persone».

La Polonia, multata per «disobbedienza» alle regole dell’UE sta dimostrando che la democrazia e la solidarietà sono nel DNA del Paese. Qual è l'impressione...