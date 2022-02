C’è una Russia che invade e una Russia che, in oltre quaranta città del Paese, manifesta il proprio dissenso contro la guerra in Ucraina. Tante, tantissime persone (sfidando le autorità) hanno sfilato contestando l’operazione militare di Vladimir Putin e chiedendo la pace. Da Mosca a San Pietroburgo, passando per i centri più piccoli. Il sito indipendente Ovd-Info denuncia l’arresto di 797 persone. Come riporta il Corsera, si hanno notizie anche di tanti singoli attivisti che si recano in piazza con cartelli pacifisti.