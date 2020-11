«Queste elezioni sono ben lontane dall’essere finite, e al contrario dei nostri avversari, noi non abbiamo niente da nascondere», ha iniziato la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany in conferenza stampa. «Vogliamo che ogni voto legale sia conteggiato e vogliamo che ogni voto illegale...», stava proseguendo, suggerendo dunque che ci fosse stata una frode elettorale significativa nelle elezioni. A quel punto l’anchorman della Fox News, Neil Cavuto, decide di intervenire e interrompe il collegamento con la conferenza stampa. «Penso che dobbiamo essere molto chiari», la Casa Bianca «sta accusando la controparte di frode e di voto illegale», ha detto Cavuto. «A meno che non abbia le prove per sostenere una tesi del genere, non posso continuare a mostrarvi in tutta onestà questo servizio. È un’accusa esplosiva sul fatto che la controparte abbia truffato. Non in così fretta», ha aggiunto.