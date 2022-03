Trovarsi nel posto sbagliato. E, soprattutto, nel momento sbagliato. È successo a Sean Penn. Sì, l’attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense, come recita la pagina Wikipedia a lui dedicata. Era in Ucraina, proprio durante l’invasione russa. Ha visto l’orrore con i suoi occhi. E ne ha parlato, con continuità, sui social. Gli stessi social adoperati per – finalmente – rassicurare tutti: sono in Polonia, ha detto, dopo aver camminato per miglia fino al confine. Già, Penn e i due collaboratori hanno abbandonato la macchina sul ciglio della strada e raggiunto la frontiera a piedi. Come molti altri, con una differenza: lungo quell’arteria, beh, l’attore ha incontrato donne e bambini. In fuga, con poco o nulla se non – appunto – un’automobile. La miseria della guerra....