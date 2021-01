(In aggiornamento) Capitol Hill in lockdown dopo che migliaia di fan del presidente in carica Donald Trump hanno circondato il parlamento, salendo anche sulle gradinate e penetrando nella struttura mentre era in corso la certificazione della vittoria alle presidenziali di Joe Biden. La tensione al Campidoglio è salita ai massimi livelli e una donna, raggiunta da un colpo di arma da fuoco al petto, è morta.

2.22 - Pence ai seguaci di Trump: «Non avete vinto»

Aprendo la seduta per certificare la vittoria di Joe Biden, Mike Pence ha condannato l’assalto dei sostenitori di Donald Trump. «Non avete vinto, la violenza non vince mai», ha detto.

2.17 - La seduta del Congresso è ripresa

Sotto la presidenza di Mike Pence, il Congresso statunitense ha ripreso la seduta per certificare la vittoria di Joe Biden che era stata interrotta dall’assalto al parlamento da parte dei sostenitori di Donald Trump.

2.15 - Obama implora i repubblicani: «Scegliete la realtà»

L’ex presidente Barack Obama, in un comunicato, ha implorato i repubblicani di «scegliere la realtà e fare i primi passi verso lo spegnimento delle fiamme». «La storia - ha aggiunto - ricorderà la violenza odierna al Campidoglio, incitata da un presidente seduto che ha continuato con bassezza a mentire circa il risultato di un’elezione corretta, come un momento di grande disonore e vergogna per la nostra nazione. Ma mentiremmo a noi stessi se trattassimo il tutto come se fosse una sorpresa».

2.11 - Mattis: «Attacco fomentato da Donald Trump»

«Il violento assalto odierno al nostro parlamento, in uno sforzo di soggiogare la democrazia americana alla legge della massa, è stato fomentato da Donald Trump»: così l’ex capo del Pentagono Jim Mattis, che lasciò la sua amministrazione in conflitto con lui. «Il suo uso della presidenza per distruggere la fiducia nelle nostre elezioni e per avvelenare il nostro rispetto per i nostri concittadini è stato reso possibile da pseudo leader politici i cui nomi vivranno nell’infamia come esempi di vigliaccheria», ha aggiunto.

2.01 - La deputata McMorris Rodgers rinuncia a contestare la vittoria di Biden

La deputata repubblicana Cathy McMorris Rodgers ha rinunciato a contestare la vittoria di Joe Biden nel collegio elettorale dopo l’assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump. «Quello che è successo oggi e continua a succedere nella capitale della nazione è una vergogna e una cosa anti americana», ha dichiarato.

1.46 - Bill Clinton: «Un assalto senza precedenti»

«Un assalto senza precedenti al Congresso, alla Costituzione e al Paese». Lo afferma l’ex presidente statunitense Bill Clinton, sottolineando che il «fiammifero è stato accesso da Donald Trump e dai suoi più ardenti sostenitori, inclusi molti in Congresso, per capovolgere il risultato delle elezioni che ha perso».

1.38 - Si dimette capo dello staff di Melania Trump

Stephanie Grisham, già direttore della comunicazione alla Casa Bianca e attuale capo dello staff della first lady Melania Trump, si è dimessa con effetto immediato in seguito alle violente proteste in Campidoglio. Lo ha annunciato un ufficiale della Casa Bianca.

1.21 - Twitter blocca account di Trump per 12 ore

Twitter blocca l’account di Donald Trump per 12 ore. Lo comunica la società spiegando che ulteriori violazioni delle politiche di Twitter, incluse quelle sulle minacce violente, si tradurranno in una sospensione permanente dell’account.

1.19 - Trudeau: «Canadesi profondamente turbati da attacco alla democrazia»

I canadesi sono «profondamente turbati» dall’assalto a Capitol Hill compiuto dai sostenitori del presidente americano uscente Donald Trump. Lo ha detto il premier Justin Trudeau definendo quanto accaduto negli Stati Uniti, «il nostro più stretto alleato e vicino, un attacco alla democrazia». «La violenza non riuscirà mai a prevalere sulla volontà del popolo. La democrazia negli USA deve essere sostenuta, e lo sarà», ha aggiunto Trudeau.

1.07 - Mitt Romney: «Insurrezione incitata da Trump»

«Quello che è successo oggi è un’insurrezione, incitata dal presidente degli Stati Uniti» ha dichiarato Mitt Romney, senatore repubblicano dello Utah e candidato repubblicano alle presidenziali del 2012. «Quelli che scelgono di continuare a supportare il suo tentativo di rovesciare i risultati di una legittima, democratica elezione saranno sempre visti come complici di un attacco senza precedenti alla nostra democrazia».

00.57 - Twitter cancella alcuni cinguettii di Trump

Twitter, per la prima volta, ha cancellato alcuni degli ultimi cinguettii di Donald Trump, fra i quali il video registrato in cui invitava i manifestanti ad andare a casa pur continuando a denunciare brogli elettorali.

00.53 - Il processo di certificazione della vittoria di Biden riprenderà nella notte

Il leader dem al Senato Chuck Schumer ha annunciato che il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden riprenderà alle 20 (le 2 di notte in Italia).

00:48 - La Guardia Nazionale chiamata da Pence e non da Trump

È stato Mike Pence, e non Donald Trump, ad approvare l’ordine di dispiegare la Guardia Nazionale della capitale dopo l’assalto dei fan di Donald Trump al Campidoglio. Lo scrive il New York Times. Non è chiaro perché non sia stato il presidente, che è ancora il commander in chief. L’impressione è che Trump sia stato tagliato fuori dalla catena di comando: il capo ad interim del Pentagono Christopher Miller ha detto di aver parlato delle proteste solo con Pence, la speaker Nancy Pelosi, i leader dem e repubblicano al Senato Chuck Schumer e Mitch McConnell.

00.41 - Oltre 3.000 soldati della Guardia Nazionale pattuglieranno la città

2.700 soldati della Guardia Nazionale da Washington e 650 dalla Virginia - numeri più alti rispetto a quelli annunciati in precedenza - saranno chiamati a mantenere l’ordine questa notte a Washington. Lo ha annunciato un portavoce della stessa Guardia Nazionale.

00.27 - Ufficiale: la donna ferita è morta

Ora è ufficiale: la donna ferita al petto da un colpo di arma da fuoco è morta. La conferma è arrivata dalla polizia. La donna non è stata identificata ma Robert J. Contee, capo della polizia metropolitana di Washington, ha spiegato che si trattava di una civile.

00.11 - Coprifuoco fino all’alba a Washington

Dopo le incredibili scene al Congresso, la città di Washington è entrata in un regime di coprifuoco alle 18 locali. Le autorità hanno pronunciato la misura fino all’alba.

00.07 - Trump ribadisce di essere stato defraudato

«Queste sono le cose e gli eventi che accadono quando una sacra vittoria elettorale schiacciante viene strappata via» ha twittato il presidente uscente Donald Trump, chiedendo poi ai dimostranti di tornare a casa in pace.

23.57 - La donna ferita sarebbe morta, afferma la NBC

La donna ferita da un colpo di arma da fuoco al petto, secondo quanto afferma la NBC citando diverse fonti di polizia, sarebbe deceduta. Diverse altre persone, fra cui un ufficiale di polizia, sono state trasportate all’ospedale.

23.34 - Tredici arresti, recuperate cinque armi da fuoco

Tredici persone sono state arrestate durante le proteste al Congresso. Le autorità hanno recuperato almeno 5 armi da fuoco. Lo riportano i media americani.

22.59 - Charles Michel «Il Congresso è il tempio della democrazia»

«Il Congresso USA è un tempio della democrazia. Testimoniare le scene di oggi a Washington DC è uno shock. Confidiamo negli Stati Uniti affinché assicurino un trasferimento pacifico del potere a Joe Biden». Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter.

22.45 - Conte: «Violenza incompatibile con diritto e democrazia»

«Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle Istituzioni degli Stati Uniti». Lo scrive su Twitter il premier italiano Giuseppe Conte. «Quanto sta accadendo a Washington in queste ore è gravissimo. Un vero e proprio sfregio alla democrazia, un attacco alle libertà del popolo statunitense», ha aggiunto più tardi il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. «Condanniamo con forza ogni forma di violenza, nell’auspicio che ci sia quanto prima un passaggio di poteri ordinato e pacifico».

22.41 - Boris Johnson commenta: «Scene vergognose»

«Scene vergognose all’interno del Congresso degli USA». Lo scrive Boris Johnson condannando l’irruzione dei sostenitori di Donald Trump. «Gli Stati Uniti sono un simbolo di democrazia nel mondo ed è vitale ora che ci sia un passaggio di poteri ordinato e pacifico» alla Casa Bianca, aggiunge il premier Tory britannico.

22.23 - Trump: «L’elezione ci è stata rubata, ma andate a casa»

«L’elezione ci è stata rubata, ma dovete andare a casa. Non vogliamo che nessuno resti ferito». Lo afferma Donald Trump in un messaggio registrato rivolto ai suoi sostenitori.

22.19 - Joe Biden si rivolge a Trump: «Vai in tv»

Joe Biden ha chiesto a Donald Trump di andare in tv e chiedere la fine dell’assedio al Congresso. «Le parole di un presidente contano. Possono ispirare o possono incitare», aggiunge Biden.

22.10 - Joe Biden: «Tornate a casa, gli USA non sono questo»

Il presidente eletto si è rivolto alla Nazione: «Tornate a casa. Questa non è una protesta, è un’insurrezione. Le scese di caos non riflettono l’America. Il Paese deve riunificarsi».

22.01 - Intervento della SWAT, inviata la Guardia Nazionale

Sul posto sono intervenute le unità speciali SWAT della polizia federale FBI. Inoltre la Guardia Nazionale della Virginia, lo Stato che confina con Washington, è stata inviata nella capitale. Secondo un comunicato della Casa Bianca, è Trump ad aver ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale. Nella storica rotonda del Campidoglio è stato fatto uso di gas lacrimogeni.

21.44 - Ferita una donna, è in gravi condizioni

Una donna è in gravi condizioni dopo essere stata colpita da un colpo d’arma da fuoco al petto a Capitol Hill. Lo riferisce la CNN citando due fonti a conoscenza dell’episodio.

21.26 - Colpi di arma da fuoco in Congresso, un ferito

Una persona è stata colpita da colpi di armi da fuoco in Congresso. Lo riportano alcuni media statunitensi, fra cui Fox, citando fonti mediche, di cui è stato chiesto l’intervento. Uno dei supporter di Donald Trump è riuscito ad entrare nell’aula del Senato e a sedersi sullo scranno del vicepresidente in carica Mike Pence, che come della presidente della Camera alta ha il ruolo di certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. Lo mostrano le immagini della CNN.

Intanto mentre sono in corso le violenze Trump ha twittato: «Chiedo a tutti coloro al Capitol di restare pacifici. Nessuna violenza! Ricordate che siamo il partito dell’ordine e della legalità».

21.15 - Ci sarebbero alcuni «uomini armati»

All’interno di Capitol Hill dopo l’irruzione dei fan di Donald Trump ci sono stati alcuni confronti violenti, e uno con armi alla mano all’ingresso della Camera, riferisce la CNN.

La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill per proteggere i parlamentari, hanno dal canto loro riferito le forze dell’ordine.

Il Pentagono ha negato la richiesta delle autorità di Washington di dispiegare la Guardia Nazionale al Congresso per riportare la calma. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti.

20.48 - Trump ai suoi fan: «Collaborate con polizia, state tranquilli»

Primo tweet del presidente degli USA in carica Donald Trump per calmare i suoi fan dopo che hanno assaltato Capitol Hill: «Per favore, supportate la nostra polizia e le nostre forze dell’ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. State tranquilli».

Intanto, la polizia ha chiesto ai membri del Congresso di tenere pronte le mascherine antigas per l’uso di gas lacrimogeno. Lo riferiscono i media statunitensi.

20.44 - I sostenitori di Trump hanno fatto irruzione a Capitol Hill

Con un’azione senza precedenti, i fan del presidente in carica degli Usa Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill per protestare contro la certificazione della vittoria alle elezioni presidenziali di Joe Biden. Finora nessun episodio di violenza è stato segnalato. La polizia non è stata in grado di fermarli, nonostante da giorni si temesse una escalation della protesta.

Intanto, a seguito delle proteste dei fan di Donald Trump, la sindaca di Washington Muriel Bowser ha proclamato il coprifuoco a partire dalle 18.00 (la mezzanotte in Svizzera).

E mentre è in corso l’attacco a Capitol Hill, Trump ha twittato: «Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che sarebbe stato necessario per proteggere il Paese e la costituzione, dando agli Stati la possibilità di ratificare correttamente i voti. Gli Usa chiedono la verità». Pence poco prima dell’avvio dei lavori in Congresso ha detto di non avere l’autorità per capovolgere il risultato elettorale come chiesto da Trump.

La vicepresidente eletta Kamala Harris è all’interno del Congresso. Il suo staff riferisce che è al sicuro.

Anche il palazzo del Congresso della Georgia è sotto assedio. Secondo quanto riferito dai media americani, un gruppo di sostenitori pro Trump si è radunato nei pressi dell’edificio, costringendo l’evacuazione del segretario di stato Brad Raffensberger e del suo staff.

20.32 - Sospesa la certificazione della vittoria di Biden

A causa dell’assalto, Camera e Senato statunitensi hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria alle elezioni presidenziali di Joe Biden. Il vicepresidente Mike Pence è stato scortato fuori dall’aula del Senato.

La protesta era stata incoraggiata dallo stesso presidente uscente durante il suo comizio all’Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca.

